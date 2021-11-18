"Газпром" возглавил рейтинг крупнейших по выручке компаний за 2020 год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром" возглавил список крупнейших компаний России в ежегодном рейтинге РБК 500 по результатам за 2020 год. Компания вернула себе лидирующую позицию, обойдя в рейтинге "Роснефть", сообщает РБК в четверг.

Как уточняет РБК, смена лидера произошла на фоне снижения в ковидный 2020 год совокупной выручки крупнейших российских компаний впервые с отчетного 2014 года. Совокупная выручка снизилась на 4,9%, до 84,9 трлн рублей, что соответствует уровню 2018 года. По данным издания, выручка компаний нефтегазового сектора сократилась на 24%.

Согласно рейтингу, доходы "Газпрома" и "Роснефти" в 2020 году упали на 17,5% и 31% соответственно. Суммарная выручка "Газпрома" и "Роснефти" обеспечила почти 14% общего показателя РБК 500. Третье место в рейтинге заняла компания "Лукойл". Как сообщает издания, пятерка лидирующих компаний рейтинга РБК 500 не менялась за время его существования. Список 500 крупнейших по выручке компаний возглавляют "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", Сбербанк и РЖД.

Наиболее быстрорастущими отраслями РБК 500 за 2020 год стали информационные технологии (+30,7%), сельское хозяйство и продукты питания (+23,6%), фармацевтика (+21,7%). В то же время технологичные отрасли занимают небольшую долю в рейтинге: на отрасль телекоммуникаций в РБК 500 за 2020 год приходится 2,4% общей выручки, информационных технологий - 1,1%, медиа и интернет - 0,6%, уточняет издание.

По данным за 2019 год, совокупная выручка участников рейтинга РБК 500 - 89,24 трлн рублей. Средняя выручка участников рейтинга составила 178,5 млрд рублей (годом ранее - 171,1 млрд рублей).