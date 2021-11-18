Власти Алтайского края ожидают, что сумма курортного сбора в 2022 году вырастет на треть

БЕЛОКУРИХА, 18 ноября. /ТАСС/. Увеличение размера курортного сбора в Белокурихе Алтайского края с 2022 года позволит собрать на треть больше средств в следующем году - более 40 млн рублей. Их направят на обустройство сквера и набережной реки Белокурихи, сообщил в четверг ТАСС глава города Константин Базаров.

Эксперимент по взиманию сбора за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму проводится с 2018 года. В Алтайском крае сбор взимается только в городе-курорте Белокуриха. В октябре депутаты заксобрания региона приняли решение о повышении суммы курортного сбора с 30 до 50 рублей в сутки с 1 января 2022 года. Средства сбора направляются на городское благоустройство, ранее оно проводилось точечно за счет средств санаториев.

"По нашим расчетам, от увеличения размера курортного сбора в 2022 году мы дополнительно получим около 10 млн рублей. Таким образом, мы планируем собрать в следующем году более 40 млн рублей. На эти средства мы рассчитываем закончить работы по созданию курортного сквера, которые были начаты в этом году и прерваны из-за сезонности - весной завершим укладку плитки, закончим обустройство освещения и малых архитектурных форм. Это одна из самых проходных территорий курортной зоны, ее обустройство очень важно и для отдыхающих, и для жителей. Кроме того, мы планируем начать приводить в порядок набережную реки Белокурихи", - сказал Базаров.

На средства курортного сбора в Белокурихе также займутся обустройством экологических троп - терренкуров - и благоустройством гостевого маршрута, начинающегося на въезде в город. Там установят скамейки и ограждения. За счет средств краевого бюджета на улице Советская завершат ремонт дороги, а с помощью средств инфраструктурного кредита реконструируют аварийный мост.

"В 2020 году за счет средств курортного сбора мы собрали 14 млн рублей, в этом году в фонде, аккумулирующем средства курортного сбора, уже около 25 млн рублей, конец года рассчитываем завершить на уровне 30 млн рублей. Несмотря на повышение размера курортного сбора, у нас добавились льготные категории населения, с которых он взиматься не будет. Так, к примеру, сбор не взимается с жителей нашего региона и лиц, направленных на лечение в рамках медицинского и социального страхования", - подчеркнул Базаров.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых уточнил ТАСС, что всего за годы эксперимента в Алтайском крае благодаря курортному сбору было собрано 109,7 млн рублей. Работы по благоустройству города уже проведены на общую сумму более 51 млн рублей. По его словам, средства курортного сбора позволяют комплексно подойти к вопросу благоустройства курортной инфраструктуры, создания комфортной среды, что впоследствии "благоприятно скажется на имидже и привлекательности" города.

О благоустройстве Белокурихи

В числе первых работ, которые проводились на средства курортного сбора, благоустройство лесного массива города. За два года лес расчистили, убрали валежник. Работы проводились вручную, без применения спецтехники для того, чтобы не навредить природному ландшафту. Параллельно с ними в городе укрепили левый берег реки Белокурихи в районе радонолечебницы, чтобы обезопасить места отдыха. Одним из самых заметных преобразований города за счет средств курортного сбора стало благоустройства популярной среди отдыхающих Ореховой аллеи.

"Одно из главных и излюбленных мест среди отдыхающих и горожан - это Ореховая аллея. На средства курортного сбора в 2020 году мы выполнили ее благоустройство - поменяли плитку, установили освещение, демонтировали ограждения прилегающего санатория, и теперь это пространство смотрится открыто. Здесь установили чугунные фонари, скамейки и урны", - рассказал Базаров.

По словам депутата Белокурихинского городского совета, директора санатория "Белокуриха" Елены Энгельгардт, найти средства в городском бюджете на благоустройство курортной зоны Белокурихи не представляется возможным. "Конечно, эту работу мы бы планировали, но это долгосрочная и сложно выполнимая перспектива. Для Белокурихи курортный сбор - это большое подспорье", - рассказала ТАСС директор санатория.

Собеседники агентства отмечают, что туристы воспринимают программу с пониманием. По данным властей, по итогам 2021 года Белокуриха планирует принять более 250 тыс. отдыхающих, и на данный момент только в отношении 17 человек составлены протоколы за неуплату курортного сбора.

В июле 2020 года алтайскими властями было принято решение о приостановлении взимания сбора в связи с экономической и социальной ситуацией, вызванной пандемией. Курортный сбор возобновлен с 1 января 2021 года, однако его размер был снижен на период восстановления отрасли с 50 до 30 рублей за сутки пребывания, не считая дня заезда. 28 октября текущего года депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания внесли изменения в закон "О введении платы за пользование курортной инфраструктурой", которые предусматривают увеличение размера курортного сбора до 50 рублей с 1 января 2022 года.