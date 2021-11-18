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В нацпрограмму "Цифровая экономика" войдут три новых федеральных проекта

В них войдут 5 из 42 инициатив социально-экономического развития страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Три новых федеральных проекта появятся в национальной программе "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" объединит инициативы: "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн" и "Электронный документооборот". По инициативам "Доступ в интернет" и "Подготовка кадров для IТ" будут созданы отдельные одноименные проекты. Сейчас достижение этих инициатив частично включено в целевые показатели других федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика". Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тыс. учеников 8-11 классов", - отметил Чернышенко.

Уточняется, что в три новых федеральных проекта войдут 5 из 42 инициатив социально-экономического развития страны, утвержденных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Голосование по утверждению паспортов этих проектов пройдет на ближайшем заседании президиума правкомиссии под председательством Дмитрия Чернышенко, там же будут определены их руководители и администраторы. В настоящее время их реализация предполагается в рамках финансирования нацпрограммы.

Теги
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