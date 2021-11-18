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ВТБ запустил сервис перевода денег по QR-коду

Комиссия за операцию взиматься не будет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ внедрил в свое мобильное приложение и интернет-банк "ВТБ онлайн" услугу по переводу денег по персональному QR-коду. Комиссия взиматься за операцию не будет, следует из презентации руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

"Теперь пополнить счет клиентам ВТБ стало проще и удобнее - достаточно отсканировать QR-код или перейти по ссылке из мессенджера. Пополнить можно как с карт ВТБ, так и с карт других банков. Сервис будет полезен самозанятым и клиентам с микро-коммерцией, которые смогут принимать оплату за свои товары и услуги на ВТБ. Без комиссии", - указывается в презентации.

Чтобы получить перевод по QR-коду, клиенту ВТБ нужно будет сгенерировать персональный код через приложение банка.

"Возможность переводить деньги по QR-коду будет особенно удобна для самозанятых пользователей и тех, кто занимается микрокоммерцией. Сервис позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере. Отправить деньги таким способом смогут даже неклиенты ВТБ. Это станет удобной альтернативой не только наличным платежам, но и покупкам с помощью POS-терминалов. Теперь вам достаточно взять с собой смартфон, даже отправляясь, к примеру, на ярмарку выходного дня", - отметил в ходе презентации Чугунов. По его оценке, в следующем году сервисом воспользуются более 50 тыс. пользователей банка.

В четверг ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал "Госуслуги", переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей "ВТБ онлайн" до 15 млн человек, считают в ВТБ.

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