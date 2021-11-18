Набиуллина сравнила восстановление экономики после пандемии с выздоровлением человека

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после ковида. Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается, и требует внимания, и при необходимости - лечения. И для нашей экономики такой тревожный симптом - это ускорившаяся инфляция. Этот симптом нельзя игнорировать, поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики прошлого года", - сказала Набиуллина.

По ее словам, если бы российская экономика столкнулась с пандемией и высокой инфляцией одновременно, то пришлось бы бороться не только с временными финансовыми потерями граждан и компаний и замедлением темпов роста ВВП, но и с инфляцией, которая съедала бы оставшиеся у людей деньги.

"Эффективность политики была бы куда ниже. И, конечно, восстановление экономики было бы труднее и медленнее. То пространство для маневра, которое у нас было благодаря низкой инфляции, серьезно помогло быстрому восстановлению", - подчеркнула Набиуллина.

Она напомнила, что в этом году экономика уже вернулась на допандемическую траекторию. "Сейчас задача - от восстановления перейти к устойчивому росту. А для этого необходимо подавить негативные эффекты, которые до сих пор создает пандемия, в первую очередь справиться со скачком инфляции. Именно на это направлена сейчас наша политика, именно поэтому мы повышаем ставку", - резюмировала глава ЦБ.