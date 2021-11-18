Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений

"У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже к сожалению двузначная", - сказала она.

Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения, добавила Набиуллина. "Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения", - сказала она.

Набиуллина пояснила, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.