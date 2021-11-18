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Хуснуллин заявил о необходимости найти дополнительные средства на повышение качества воды

Ключевой проблемой на сегодняшний день вице-премьер назвал потери на сетях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает финансирование федерального проекта "Чистая вода" недостаточным. Он сообщил в четверг журналистам, что необходимо найти дополнительные средства.

"Ежегодно мы выделяем средства по программе "Чистая вода", мы достаточно много сделали, но пока средств недостаточно. Сегодня мы, обсуждая в том числе эти вопросы, считаем, что мы будем дополнительно искать источники для развития чистой воды", - сказал Хуснуллин во время семинара-совещания по вопросу стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года.

По его словам, правительство посчитало, сколько воды и стоков потребует весь объем строительства жилья, где необходимо построить новые сети, а где будет достаточно реконструировать старые. Ключевой проблемой на сегодняшний день Хуснуллин назвал потери на сетях. "Нам нужно добиться снижения потерь в сетях и поднять качество воды", - сказал он.

С 2021 года федеральный проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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