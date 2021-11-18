В НАСК заявили о подписании более пяти контрактов по обслуживанию военной авиатехники

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАСК) госкорпорации "Ростех" за период своей деятельности с апреля этого года заключила уже более пяти контрактов с инозаказчиками по послепродажному обслуживанию военной авиационной техники со странами Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Алешин на Dubai Airshow 2021.

По словам Алексея Алешина, в ходе работы выставки НАСК провела встречи и переговоры с представителями Индии, Египта, Алжира, Бангладеша, Пакистана, Малайзии и других стран.

"Мы провели в ходе Dubai Airshow переговоры с большинством стран, где эксплуатируется российская военная авиационная техника. В целом, если говорить о промежуточных итогах работы компании с апреля 2021 года, можно сказать, что в настоящее время мы готовим технико-коммерческие предложения по более чем 200 обращениям иностранных заказчиков по послепродажному обслуживанию авиационной техники. Также мы за период своей деятельности заключили уже более пяти контрактов с инозаказчиками по послепродажному обслуживанию ", - сказал Алешин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании "Национальной авиационно-сервисной компании" в апреле этого года. Как уточнил Алешин, в мае были получены все необходимые лицензии. НАСК призвана заниматься комплексным сервисным обслуживанием военной авиационной техники.

Международная авиационная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Россия подготовила ряд премьер: запланированы полеты медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены иностранной публике впервые. В статической экспозиции - прототип легкого тактического самолета Checkmate, вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Показан российский беспилотник "Орион".