В Удмуртии в 2021 году отремонтировали 40 км участков непроезжих дорог

ТАСС, 18 ноября. Ремонт непроезжих дорог в Удмуртии в 2021 году завершили на 10 участках, протяженностью 40 км в нескольких районах республики. В следующем году в предварительных планах отремонтировать еще 12 объектов, сообщил ТАСС в четверг председатель правительства республики Ярослав Семенов.

В 2018 году ГУ МЧС России по региону составило список из 62 труднопроходимых участков к населенным пунктам, в которых проживает около 20 тыс. человек. По информации спасателей, по этим дорогам не могла проехать спецтехника. Ремонт этих объектов был завершен. В конце 2020 года сообщалось, что республиканские власти приняли решение о продлении программы до 2025 года.

"Ремонт непроезжих дорог в 2021 году завершен. В перечень отремонтированных вошли 10 участков дорог, общей протяженностью почти 40 км", - сказал Семенов.

По его словам, среди объектов участки дорог в том числе в Игринском, Кезском, Вавожском, Шарканском районах. "Ремонт объектов по программе Опорный план дорожной деятельности (ОПДД) закончился с опережением плана, так как благоприятная погода позволила начать дорожный сезон раньше", - пояснил председатель правительства.

Собеседник добавил, что в 2022 году по программе ОПДД планируют отремонтировать еще 12 объектов.