Песков считает "неблагодарным делом" гадать о сроках запуска "Северного потока - 2"

Почему даже энергокризис в Европе не гарантирует скорого запуска "Северного потока — 2"

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило о том, что приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет отложен до марта 2022 года. Пескову задали вопрос, совпадает ли это с оценкой Кремля о возможных сроках запуска газопровода.

"Сейчас гадать по срокам - это дело неблагодарное. И мы не хотели бы этого делать", - ответил он.

Песков отметил, что технологически к запуску "Северного потока - 2" все готово. "Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", - указал он.