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Песков считает "неблагодарным делом" гадать о сроках запуска "Северного потока - 2"

Представитель Кремля отметил, что технологически к запуску газопровода все готово
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "неблагодарным делом" гадать о сроках возможного запуска "Северного потока - 2".

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило о том, что приостановка процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG германским регулятором может привести к тому, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" будет отложен до марта 2022 года. Пескову задали вопрос, совпадает ли это с оценкой Кремля о возможных сроках запуска газопровода.

"Сейчас гадать по срокам - это дело неблагодарное. И мы не хотели бы этого делать", - ответил он.

Песков отметил, что технологически к запуску "Северного потока - 2" все готово. "Дальше все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией", - указал он.

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