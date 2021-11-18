Власти Ингушетии попросили федеральной помощи для строительства больницы на 450 мест

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Ингушетии необходимо строительство больницы на 450 коек и поликлиники на 250 помещений в смену. Дефицит помещений медицинских организаций в республике превышает 45%. При этом из-за бюджетных ограничений регион нуждается в федеральном софинансировании. Об этом сообщил в четверг вице-премьер республики Олег Фурсов на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации в ходе Дней Ингушетии в Совфеде.

"Наиболее острой проблемой [в сфере здравоохранения республики] является дефицит помещений, который достиг критических значений и составляет более 45%. <…> В целях повышения качества оказания медицинской помощи, с учетом прогнозных данных по демографическому росту населения, нам необходимо строительство больницы на 450 коек и поликлиники на 250 посещений в смену <…>. У нас есть ценовой аудит, затраты на разработку проектно-сметной документации достаточно высоки - 250 млн рублей, и в условиях бюджетных ограничений мы такие средства самостоятельно изыскать не можем, без поддержки федерального центра нам не обойтись", - сказал Фурсов.

В ходе заседания он попросил сенаторов поддержать обращение к Минздраву РФ о рассмотрении вопроса по выделению бюджетных ассигнований в целях софинансироания и строительства клиники в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения".

Олег Фурсов отметил, что в настоящее время в республике работают 34 медицинских организации - 11 амбулаторно-поликлинических, 16 стационаров, семь диспансеров и пять специализированных центров. Функционируют более 2 400 профильных коек и более 500 коек инфекционного профиля. На базе четырех клиник жителям республики оказывается высокотехнологичная медпомощь по пяти профилям.