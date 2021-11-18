Фонд дольщиков сообщил о подорожании до 50% достройки проблемных домов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Завершение строительства проблемных объектов в России подорожало на 30-50% из-за роста цен на стройматериалы, сообщили ТАСС в пресс службе Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"По нашим данным, стоимость завершения строительства в связи с ростом цен выросла на 30-50%", - рассказали в пресс-службе, пояснив, что в каждом случае стоимость завершения долгостроя рассчитывается индивидуально.

"Ситуация с каждым объектом уникальна по сочетанию факторов, которые учитываются при оценке стоимости завершения строительства или объема компенсации. Цена стройматериалов - всего лишь один из них. К другим факторам относятся степень строительной готовности объекта, состояние проектно-сметной и разрешительной документации, количества пострадавших граждан и другое", - уточнили в пресс-службе.

В Фонде также сообщили, что на сегодня в целом по России насчитывается 144,6 тыс. обманутых дольщиков, которые еще не получили квартиры или компенсации. По 59,1 тыс. из них наблюдательный совет Фонда уже принял решения. Проблемы еще 16,5 тыс. граждан сейчас прорабатываются. Права еще 69 тыс. граждан восстанавливаются на уровне регионов России по планам-графикам.

Ранее генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев заявил, что механизм выплаты компенсаций пострадавшим гражданам может применяться чаще из-за удорожания строительства проблемных объектов. На сегодня наблюдательный совет в 70% случаев принимает решение о достройке проблемного объекта и в 30% - о выплате компенсаций его дольщикам.