ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом, который продлится два дня - 18 и 19 ноября. В столице Армении глава российского кабмина примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сразу по прибытии, в четверг, Мишустин проведет беседу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. Затем запланирована встреча с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Во второй половине дня пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Заседание в широком составе состоится в пятницу, 19 ноября. Предстоящая встреча станет 29-й с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и четвертой в текущем году. Предыдущие заседания 2021 года состоялись 5 февраля в Алма-Ате в Казахстане, 29-30 апреля в Казани и 19-20 августа в Чолпон-Ате в Киргизии.

На повестку дня вынесены актуальные задачи углубления интеграции в рамках союза. "Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию агропромышленного комплекса, сырьевому обеспечению металлургических предприятий, а также вопросам обеспеченности государств-членов союза лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями. На заседании будут рассматриваться задачи государств - членов ЕАЭС в контексте глобальной климатической повестки", - пояснили в пресс-службе российского кабмина.

Визит Мишустина проходит на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, где во вторник произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из обеих стран, после чего стороны конфликта приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.