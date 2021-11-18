Правительство может утвердить транспортную стратегию на следующей неделе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минтранс надеется на принятие правительством на следующей неделе транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщил директор административного департамента Минтранса РФ Константин Пашков на сессии "Научное сопровождение развития транспорта: инновационные тренды" в рамках "Транспортной недели".

"Я надеюсь, это (утверждение транспортной стратегии - прим. ТАСС) произойдет на следующей неделе, 24 ноября правительство будет рассматривать этот вопрос", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 15 ноября президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину по итогам Госсовета до 20 декабря доработать и утвердить транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Кроме того, Путин поручил обеспечить с учетом показателей и приоритетов, определенных в транспортной стратегии, продление до 2030 года (с перспективой до 2035 года) сроков реализации проекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и развития транспортной инфраструктуры до 2024 года" и национального проекта "Безопасные качественные дороги" и определить источники финансирования долгосрочных проектов, которые планируется включить в этот список. Срок исполнения данного поручения - 30 марта 2022 года.

Минтранс разрабатывает новую транспортную стратегию с прошлого года. Основными направлениями развития системы транспорта стало формирование транспортного каркаса, цифровизация отрасли, развитие инфраструктурных проектов.