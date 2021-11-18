"Ъ": "Вкусвилл" откроет магазины без продавцов и касс

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Вкусвилл" решил запустить магазины без касс и продавцов. Первая точка может появиться на выходе со станции МЦК "Деловой центр" в "Москва-Сити", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что пресс-служба компании подтвердила, что тестирует технологию, однако детали проекта раскрывать изданию не стала.

"Вкусвилл" - сеть магазинов продуктов питания, торговая марка и сервис доставки. Основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом "Избёнка". По состоянию на август 2021 работает более 1350 магазинов в 56 городах России и 2 магазина в Нидерландах. К августу 2021 года открыто 62 даркстора (магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей) в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Туле, Твери, Рязани, Чебоксарах, Казани и Волгограде.