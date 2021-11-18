Трутнев: выручка резидентов технопарка "Якутия" ежегодно составляет около 1,5 млрд рублей

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Резиденты технопарка "Якутия" ежегодно создают продукцию почти на 1,5 млрд рублей, сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев, выступая на совещании. В регионе находится с рабочей поездкой вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Технопарк "Якутия" у нас был первым институтом развития, который сыграл во многом ключевую роль в инновационном развитии региона. В 2012 году количество резидентов было всего 12. Сегодня уже 167 инновационных компаний создают продукцию порядка в 1,5 млрд рублей ежегодно. Только в этом году создано 334 новых рабочих места, многие выпускники технопарка стали резидентами территории опережающего развития ["Якутия"], которая в районе Якутска действует", - сказал Николаев.

Также он отметил работу открытого в Якутии в 2018 году парка высоких технологий "IT-парк", который является первым на Дальнем Востоке. IT-парк обеспечивает необходимой инфраструктурой IT-компании для дальнейшего развития и выхода на внешние рынки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе технопарка, в первом полугодии 2021 года компании привлекли 60 млн рублей инвестиций, общая выручка резидентов технопарка и IT-парка за шесть месяцев составила 729 млн рублей, что почти двое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в регионе создаются IT-центры. "Чтобы создавать рабочие места в IT-сфере, уже в районе создаем IT-центры. Сегодня из 17, которые мы планируем до 2024 года, создано 11. До конца года мы откроем еще четыре", - добавил глава региона. Он отметил, что в таких центрах обустроены небольшие коворкинг-зоны с быстрым и бесплатным интернетом, с оборудованием и компьютерами, небольшим актовым залом для образовательного процесса. В центрах могут заниматься дети и молодежь, а в вечернее время идет переобучение взрослого населения. Также в регионе работают 50 частных IT-школ, в которых обучается около 4 тыс. детей.

Технопарк "Якутия" создан в 2011 году, он является региональным оператором фонда "Сколково", входит в десятку лучших технопарков России. В этом году ему исполняется 10 лет. Инфраструктурный комплекс технопарка включает в себя биотехнологическую лабораторию, региональный центр инжиниринга, парк высоких технологий "IT-парк" и филиал технопарка в городе Нерюнгри.

Рост числа занятых в сфере

Трутнев также сообщил, что открытые в Якутии предприятия в секторе высоких технологий за три года создали 2 тыс. рабочих мест, в итоге число занятых в этой сфере в регионе выросло в 2,5 раза.

"Якутия является фактически лидером в Дальневосточном федеральном округе по развитию в секторе высоких технологий. Мы сегодня посетили целый ряд предприятий. Хочу сказать, что сегодня в секторе высоких технологий в Якутии работают более 3,5 тыс. человек. Еще три года назад эта цифра составляла всего 1,5 тыс. Мы говорили с главой республики (Айсеном Николаевым - прим. ТАСС), Айсен Сергеевич говорит о том, что задача к 2024 году выйти на 10 тыс. человек", - сказал Трутнев, открывая совещание по вопросам создания инновационной экосистемы в республике.

Вице-премьер подчеркнул, что развитие высоких технологий является очень важной для России задачей, поэтому Якутию необходимо поддерживать на федеральном уровне как один из самых успешных в этом направлении регионов.