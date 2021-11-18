ЦБ заявил о замедлении роста потребкредитования в октябре

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прирост потребительского кредитования к октябре 2021 года замедлился, однако эту тенденцию пока нельзя назвать устойчивой. Об этом сообщила на ежегодной конференции "S&P Global Ratings - Россия" глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы видим, что в октябре, наверное, цифры по росту были ниже, но я не стала бы прогнозировать, что это замедление точно уже устойчивое, поскольку мы понимаем, что сыграли тут и пандемия, и ограничительные меры", - сказала она.

Рост потребительского кредитования в РФ в сентябре замедлился до 1,7% против 2,2% в августе, сообщал ранее регулятор.