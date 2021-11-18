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Набиуллина: ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют

Глава ЦБ отметила, что "криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила, выступая в Госдуме в четверг.

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"К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей. Но нужно людям дать альтернативу, и мы это делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль - на наш взгляд, это должно развиваться", - сказала она.

Глава Банка России также напомнила, что российский регулятор не против цифровых валют, но в том случае, если они не используются для теневых операций. Набиуллина отметила, что Банк России по-прежнему выступает против легализации биткойна в качестве платежного инструмента в России.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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