НАСК планирует значительно сократить сроки поставки авиазапчастей инозаказчикам

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАСК) госкорпорации "Ростех" планирует сократить в отдельных случаях до 48 часов сроки поставки иностранным заказчикам запчастей для авиационной продукции военного назначения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Алешин на Dubai Airshow 2021.

"Сейчас мы хотим кардинальным образом сократить сроки обеспечения послепродажного обслуживания. В особых случаях мы сможем обеспечить его выполнение за 48 часов. Уже по этому поводу готовится новая нормативно-правовая база. В ближайшее время проекты соответствующих нормативно-правовых актов будут обсуждаться на уровне ФСВТС, Минобороны, Минпромторга и других федеральных органов исполнительной власти", - уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании "Национальной авиационно-сервисной компании" в апреле этого года. Как уточнил Алешин, в мае были получены все необходимые лицензии. НАСК призвана заниматься ремонтом и модернизацией военной авиационной техники иностранных заказчиков.

Международная авиационная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Россия подготовила ряд премьер: запланированы полеты медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены иностранной публике впервые. В статической экспозиции - прототип легкого тактического самолета Checkmate, вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Показан российский беспилотник "Орион".