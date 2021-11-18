Третью очередь крупного свинокомплекса запустили в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Третья очередь свинокомплекса "Кудряшовское" стоимостью 3,3 млрд рублей, которая позволит увеличить объемы производства в полтора раза, начала работу в Новосибирской области. Окупаемость проекта составит около восьми лет, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС директор "Кудряшовского" Владимир Гавриленко.

"Третья очередь на Колывани, очень большой инвестиционный проект, 3,3 млрд рублей. Окупаемость порядка восьми лет составит. Третья очередь построена по последнему слову техники и оборудования, мы сейчас только запустились, время дальше покажет. Эффективность третьей очереди - это добавляет порядка 160 тыс. единовременного содержания свиней дополнительно, это 150 рабочих мест в Колывани", - сказал он.

Запуск третьей очереди позволит свинокомплексу увеличить объемы производства продукции в полтора раза - до 95 тыс. тонн в год. Предприятие представляет собой современное, высокотехнологичное производство, полностью оснащенное автоматизированным оборудованием для содержания, поения и кормления животных. Отходы животноводства при переработке применяются в растениеводстве.

АО "Кудряшовское" приступило к строительству третьей очереди в 2019 году. Проект был профинансирован Россельхозбанком.

Гавриленко пояснил, что сейчас для "Кудряшовского" основная задача - обеспечить продукцией продовольственный рынок России. "Мы увеличим объемы [поставок] на ближайшие регионы, поскольку не каждый может похвастаться своей базой по производству мяса свинины, мы восполняем эти объемы. Второе направление - это экспорт свинины в такие страны, как Вьетнам, Монголия и Таиланд. Мы идем к тому, чтобы увеличивать объемы", - пояснил он, добавив, что предприятие сохраняет планы по выходу на рынок Китая.

"Кудряшовское" (входит в холдинг "Сибагро") - самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство Новосибирской области. Свинокомплекс производит свыше 93% всей свинины Новосибирской области. В настоящее время производственные мощности включают три свиноводческих очереди, собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом 75,5 тыс. га посевных площадей.