Роспатент: патентная аналитика должна стать инструментом по масштабному развитию РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 18 ноября. /ТАСС/. Патентная аналитика в России должна стать инструментом, который будет способствовать масштабному технологическому и инновационному развитию всей страны. Об этом в четверг на Международном форуме "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями" сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.

"Патентная аналитика должна благодаря своим инструментам, своей философии и накопленному опыту работы с патентными данными идти в сторону встраивания в повестку по масштабному технологическому и инновационному развитию РФ. То есть это должен быть инструмент, который способствует развитию науки и техники, - сказал замглавы Роспатента. - Экосистема должна преследовать очень важную вещь. На наш взгляд, это трансформация всей сферы интеллектуальной собственности в одно очень важное направление - формирование из интеллектуальной собственности дополнительной доходности".

По словам Зубова, экосистема проектной аналитики позволит как государственным исследователям и разработчикам, так и бизнесу продвигать свои продукты, не сталкиваясь с барьерами.

Говоря о выстраивании экосистемы, замглавы Роспатента отметил, что в ведомстве видят три направления работы. "В первую очередь это вопросы, связанные с цифровым развертыванием, множество полезных информационных систем, развитие платформенных решений. Следующее направление, которое виделось бы здесь, это направление информационное, открытость, доступность патентной информации, методик патентной аналитики, сервисов в этой области. Третий момент, тоже очень важный для нас, это вопросы, связанные с методическим сопровождением, поддержкой аналитической проектов, государственных проектов, бизнес-проектов по их сопровождению - от идеи до внедрения в промышленный оборот", - сказал Зубов.

Как рассказал журналистам директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин, патентная аналитика позволит более эффективно использовать средства, направленные на исследования. "В результате такой аналитики будут исключены те направления, которые либо уже отработаны, либо не перспективны. Конечно, все страны бьются за то, чтобы увеличивать вложения в научные разработки, но главное, чтобы они были эффективны. Это и дает патентная аналитика", - сказал Неретин.

Инициатива Роспатента

В январе глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью "Российской газете" сообщал, что ведомство готовит предложения с новыми мерами налогового стимулирования изобретательства в РФ, в частности предлагается снизить налог на прибыль для компаний, производящих продукт, по которому выдан патент. По словам главы ведомства, для Роспатента важно, чтобы во всех правительственных программах, направленных на научно-техническое развитие, был отражен вопрос создания интеллектуальной собственности.

Международный форум "Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями" проходит 18-19 ноября. Организаторами являются Роспатент, Фонд "Талант и успех" и Образовательный центр "Сириус".