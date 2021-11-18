Власти Удмуртии планируют увеличить объем лесовосстановления до 9,8 тыс. га в 2022 году

ТАСС, 18 ноября. Лесовосстановление в Удмуртии в этом году проведено на площади 9,5 тыс. га, что на 300 га больше запланированного. В 2022 году власти планируют провести эти работы на площади 9,8 тыс. га, сообщил в четверг ТАСС премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"По оперативным данным лесовосстановление проведено на площади 9,5 тыс. га. План на год был - 9.2 тыс. га", - сказал Семенов.

Он отметил, что в 2022 году работы проведут на площади 9,8 тыс. га.

В этом году республика уже получила всю технику по нацпроекту "Экология". Так, в регион поступило 10 лесопожарных автомобилей, четыре единицы лесохозяйственной техники и оборудования. "Всего за время действия нацпроекта республика получила 89 машин, необходимых для ухода за лесом и защиты его от пожаров", - пояснил глава кабинета министров Удмуртии.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по нескольким направлениям, среди которых сохранение лесов. Так, по планам, площадь ежегодных посадок леса будет равна площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.