Сбор пшеницы в России может составить 77 млн тонн в 2021 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Центр агроаналитики при Минсельхозе ожидает, что сбор пшеницы в России в 2021 году составит 77 млн тонн. Об этом сообщил руководитель центра Дмитрий Авельцов на конференции Crop Production Russia.

"Если посмотреть на ориентиры этого года, они ожидаются в районе 123 млн и 77 млн тонн - соответственно зерновых и пшеницы. Это меньше, чем в 2020 году, но это столько же, сколько в среднем было за последние три года", - сказал он.

Авельцов отметил, что "этот год был достаточно неплохим, со средними показателями".

При этом он напомнил, что посевные площади под зерновыми в этом году были чуть меньше, чем в прошлом, но больше, чем за два предыдущих года. Руководитель центра сообщил, что в этом году посевная площадь составила 47 млн га, на текущий момент зерновые убраны на 96,5% площадей, намолочено в бункерном весе 123,3 млн тонн.

"Мы пока оцениваем в районе 123 млн тонн в чистом весе. Но эта цифра может немного колебаться, нужно дождаться данных Росстата, который соберет данные в конце 2021 года", - заключил он.

Ранее Минсельхоз не раскрывал прогноз сбора пшеницы в 2021 году.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн.