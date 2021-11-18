МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Право поставок молочной продукции в Саудовскую Аравию получили восемь российских компаний. Таким образом, список расширен до 11 предприятий, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных РФ предприятий по экспорту молока и продуктов его переработки в Саудовскую Аравию. Решением иностранного компетентного органа право поставок получили еще 8 российских компаний", - отмечается в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день право на отгрузку молочной продукции в Саудовскую Аравию имеют 11 предприятий из РФ, заключили в Россельхознадзоре.