Россия как партнер АРСИО будет работать над развитием связей в регионе Индийского океана

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия в качестве диалогового партнера Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) планирует работать над укреплением связей в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с получением Россией статуса партнера по диалогу АРСИО по итогам 21-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц ассоциации.

"Такое решение подтверждает широкое признание конструктивной роли нашей страны в укреплении равноправного - основанного на нормах и принципах международного права - многостороннего взаимодействия, отражает высокую оценку весомого российского вклада в обеспечение устойчивой динамики развития зоны Индийского океана, - говорится в комментарии. - Россия придает этому региону большое значение. С учетом густой сети проходящих здесь морских путей сложно переоценить его важность и для глобальной экономики. Намерены и далее, теперь уже в качестве партнера АРСИО, работать над упрочением взаимосвязанности на пространстве Индийского океана".

Официальный представитель указала, что приоритеты России совпадают с целями и задачами форума в таких областях, как морская безопасность и противодействие пиратству, торговля и инвестиции, чрезвычайное реагирование, туристические и культурные связи, образование, наука и технологии. "Естественно, среди ключевых направлений - борьба с пандемией коронавируса и другими инфекционными заболеваниями, сотрудничество по вакцинам. Будем готовы делиться российскими наработками и опытом в сфере развития удаленных территорий, расширять программы гуманитарного содействия", - отметила Захарова.

Как подчеркнуто в документе, на площадке "соседствующего" с АРСИО Восточноазиатского саммита Россия неоднократно предлагала подумать о путях налаживания практической кооперации между системой механизмов межгосударственного взаимодействия, сформировавшейся в АТР вокруг АСЕАН, и многосторонними структурами зоны Индийского океана. "Наша идея по-прежнему "на столе". Готовы к ее обсуждению со всеми заинтересованными партнерами", - говорится в комментарии.