ЕАБР сообщил, что Россия по итогам 2020 года инвестировала в страны СНГ и Грузию $37 млрд

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объем иностранных инвестиций в бывшие страны СССР без учета Прибалтики по итогам 2020 года составил почти $46 млрд, из них $37 млрд пришлось на инвестиции из России, следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР). По данным ЕАБР, Россия инвестирует в постсоветские страны в три раза больше, чем следует из официальных данных ЦБ.

Российские инвесторы наращивают капиталовложения в страны СНГ - прежде всего в Узбекистан и Азербайджан, резко свернув инвестиционную деятельность на Украине.

Так, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из России в страны СНГ и ЕАЭС выросли за 4 года в 1,3 раза, в Узбекистан - в 2,1 раза, в Азербайджан - 1,2 раза. Узбекистан получил 99% всех постсоветских ПИИ из России ($9 млрд), Азербайджан - 99,3%, или $4,2 млрд.

В организации также отметили, что большинство российских транснациональных компаний (ТНК), в том числе находящихся под контролем государства, нередко используют офшоры для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В результате масштабы накопленных российских ПИИ не учитываются полностью в официальной статистике. "Разрыв" в данных ЦБ РФ и МВИ ЕАБР для ПИИ России в постсоветские страны составляет 3 раза, в пределах ЕАЭС - 2,4 раза.

Эксперты ЕАБР раскрыли и пять компаний-лидеров по ПИИ - "Лукойл", "Газпром", "Атомэнергопром", Сбербанк и "Полиметалл". "На восемь крупнейших компаний-инвесторов, у каждой из которых совокупные ПИИ в регион не превышают $1 млрд, приходится свыше $25 млрд накопленных на конец 2020 г. капиталовложений. Их удельный вес в общем объеме ПИИ составляет 55%", - добавили там.