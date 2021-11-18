Цена на зимний дизель на бирже вновь немного выросла

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу в ходе торгов в четверг вновь немного выросла после снижения днем ранее, в то же время стоимость летнего и межсезонного дизеля продолжила уменьшаться. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на зимний дизель выросла на 0,2%, до 61,18 тыс. рублей за тонну, после снижения на торгах 17 ноября на 0,7%. При этом межсезонное и летнее дизельное топливо дешевеют четвертый день подряд. Так, стоимость межсезонного дизеля уменьшилась за день на 0,3%, до 53,07 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 0,5%, до 51,84 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,3%, до 50,86 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,8%, до 52,11 тыс. рублей за тонну. Цена на топочный мазут снизилась на 1,5%, до 25,09 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 4%, до 38,13 тыс. рублей за тонну.