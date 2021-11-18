Объем экспорта в Ульяновской области за 2021 год вырос в 2,5 раза

УЛЬЯНОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ульяновская область увеличила объем экспорта в 2,5 раза, по сравнению с прошлым годом с помощью эффективных мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил ТАСС председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

"За прошедшие месяцы 2021 года объем экспорта составил $453,2 млн, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. В этом, безусловно, есть заслуга тех эффективных мер поддержки, которые разработаны на федеральном и региональном уровнях", - сказал он.

Гайнетдинов уточнил, что популярность и востребованность мер поддержки постоянно растет. "В 2021 году уже более 650 услуг оказали специалисты экспортного центра Ульяновской области, тем самым помогли отправить продукцию десятков местных фирм в другие государства", - пояснил он.

По нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" бизнесмены могут воспользоваться поддержкой, направленной на продвижение продукции за рубежом и заключение деловых международных контрактов. "На сегодняшний день около 150 компаний стали частью региональной экспортной программы. В услуги центра входят организация бизнес-миссий в различные страны мира, проведение обучающих мероприятий и встреч с потенциальными зарубежными партнерами, комплексная проработка внешнеэкономических контрактов и иной документации, таможенное декларирование продукции. Кроме того, центр занимается софинансированием участия экспортно-ориентированных предприятий в крупнейших международных и всероссийских выставках и форумах", - добавил он.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день более 360 региональных компаний экспортируют свои товары. Среди самых крупных Ульяновский механический завод, Ульяновский патронный завод, УАЗ, ООО "1А", АО "ГНЦ НИИАР (Научно-исследовательский институт атомных реакторов)", Инзенский древообрабатывающий завод, ООО "Меридиан АНК", АО "Агротранскапитал", АО "Спектр-Авиа" и АО "КТЦ Металлоконструкция". Торговыми партнерами Ульяновской области в 2021 году стали более 100 стран. В их числе Алжир, США, Казахстан, Камбоджа, Германия, Беларусь, Азербайджан, Украина и Китай.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.