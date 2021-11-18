Госдума приняла закон об акцизе на жидкую сталь и новом НДПИ для майнинга

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым в России вводится акциз на жидкую сталь, а расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга привязывается к соответствующим мировым котировкам. Закон, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Ко второму чтению в документ был включен ряд поправок, внесенных правительством.

Основные положения

Согласно закону, с 1 января 2022 года меняется формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края, при этом размер налоговых выплат привязывается к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Также меняется расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

Вследствие изменений рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс с 2022 года в случае одобрения закона может возрасти вдвое, следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Акциз на сталь

Закон вводит акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные слябы на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Для стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, что доля массы лома черных металлов в общей массе сырья для производства стали составляет не менее 80%, акциз предлагается рассчитывать как 30% от результата следующих вычислений: средняя за соответствующий календарный месяц экспортная цена на стальную заготовку на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе, минус средняя за соответствующий календарный месяц цена продажи тонны стального лома 3А, определенная на условиях поставки "перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе минус 12,5 тыс. руб. и минус 50% от суммы расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных налогоплательщиком для металлургического производства в расчете на 1 тонну их массы.

В части производителей такой стали от уплаты акциза предлагается освободить ряд предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, предприятия с объемом производства не выше 1 тыс. тонн продуктов (полупродуктов) металлургического производства в налоговый период, а также производителей специальной стали с производственными мощностями не более 300 тыс. тонн в год.

Ставка НДПИ

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на железную руду (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures / Options с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр.

Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на коксующийся уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ устанавливается на уровне 6% от средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде.