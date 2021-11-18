Крым в декабре проведет гастрономические недели в ресторанах Санкт-Петербурга и Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма договорились с тремя десятками ресторанов Санкт-Петербурга, а также с заведениями Москвы о проведении в декабре гастрономических недель с привлечением виноделов полуострова, сообщил в четверг на туристическом форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Нами запланированы гастрономические недели в ресторанах Санкт-Петербурга в декабре этого года. К сожалению, целый ряд активностей фестивальных в связи с понятными причинами были вынуждены перевести в такие форматы, избегая больших скоплений людей, но у нас есть договоренность более чем с 30, если не ошибаюсь, хорошими ресторанами Санкт-Петербурга о проведении гастрономических недель с привлечением крымских виноделов с отдельными крымскими гастрономическими сетами", - сказал Волченко, отметив, что аналогичная программа организована с Москвой и Подмосковьем.

Министр в рамках форума предложил председателю комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергею Корнееву поддержать проведение гастрономических недель и организовать подобные акции со своей стороны в Крыму и Севастополе. "Мы, в свою очередь, готовы тоже балтийские недели гастрономические провести в Крыму, давайте это обсудим", - ответил Корнеев.

В октябре 2019 года в рамках проходившего в Ялте фестиваля "Ноябрьфест" в 21 ресторане Санкт-Петербурга и в десятке ресторанов Москвы впервые прошли недели крымских вин, когда при заказе так называемого крымского сета можно было получить комплиментарный бокал крымского вина от виноделов полуострова.