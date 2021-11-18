Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже квартир

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении ряд поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции. Эти нормы ранее были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о введении акциза на жидкую сталь.

В частности, от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий вне зависимости от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на него. Это прямое поручение президента РФ, напомнил глава комитета бюджету и налогам Андрей Макаров. При этом общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а стоимость приобретенного жилья не должна по кадастровой стоимости превышать 50 миллионов рублей.

"Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь. Не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш. Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Именно поэтому президент предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот. Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что закону придается обратная сила. "Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года", - пояснил Володин.

Поправки также освобождают от НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов. Субсидии, которые получены субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, освобождаются от налога на прибыль.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного минимального размера оплаты труда (МРОТ, 12 792 рубля), полученные как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет носить однократный характер и коснется работников, которые заняты на тех предприятиях и НКО, которые получают субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией. От обложения НДФЛ и налогом на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций в натуральной и денежной форме, полученные по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.

Поправки по НДС и налогообложению доходов по облигациям

Закон уточняет также налогообложение купонных доходов по облигациям: сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы, полученные по облигациям российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, номинированы в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Одна из поправок снимает ограничение по сроку, в течение которого выпущены такие бумаги.

Также поправками уточняется определение подакцизного винограда, используемого для производства алкоголя, уточняется налоговая база для его обложения - она определяется как объем в тоннах винограда, используемого для производства алкоголя.

Закон также придает бессрочный характер норме (сейчас она действует до конца 2021 года), предусматривающей право на освобождение от НДС в отношении медицинских изделий при представлении регистрационного удостоверения на медицинское изделие. Закон распространяет предусмотренный порядок определения цены на отдельных виды электронной, бытовой техники и автомобилей по перечню, утверждаемому правительством РФ, а также на мотоциклы.