Кабмин внес в Думу законопроект о штрафах для управляющих компаний на рынках

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект о мерах ответственности для управляющих компаний на рынках за нарушение порядка предоставления торгового места, включая штрафы в размере свыше миллиона рублей. Текст размещен в думской электронной базе.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить нормами, согласно которым несоблюдение компанией требований (предоставление торгового места лицу без копии карточки регистрации контрольно-кассовой техники, несоблюдение нормы по проверке наличия такой техники, налогового статуса продавца и отказ направить ему уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений) повлечет предупреждение для должностных и юридических лиц.

Повторное в течение года нарушение со стороны компании повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если же правонарушение было совершено более двух раз в течение года, то для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, если число торговых мест на рынке меньше 500.

Если мест на рынке от 500 до тысячи, то штраф составит от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Если речь идет о крупном рынке с тысячей мест и более, то штраф составит от 800 тыс. до 1,2 млн рублей.

Законопроектом также предусматривается реализация упрощенного порядка привлечения к ответственности за нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники в случае замены административного штрафа предупреждением.

Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить с 1 марта 2022 года, указано в пояснительной записке.