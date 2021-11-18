Бюджет Приамурья в 2022 году пополнится на 91,6 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области в первом чтении утвердили законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В 2022 году казна Амурской области может пополниться на 91,6 млрд рублей: по прогнозу, собственные налоговые и неналоговые доходы должны превысить уровень текущего года как минимум на 3,8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба заксобрания региона.

"В 2022 году казна Амурской области может пополниться на 91,6 миллиарда рублей: по прогнозу, собственные налоговые и неналоговые доходы должны превысить уровень текущего года как минимум на 3,8 миллиарда. Основную долю данных поступлений обеспечат организации золотодобывающей, энергетической и строительной отраслей. Планируется получить 16,9 миллиарда рублей налога на прибыль организаций, 23,6 миллиарда рублей - НДФЛ, 14,4 миллиарда рублей - налога на имущество организаций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что большая часть расходов распределена на реализацию 16 государственных программ. Доля расходов областного бюджета, направленная на повышение качества жизни населения, составит 51,3 млрд рублей. В Приамурье появятся дополнительные меры социальной поддержки, на них в проекте бюджета предусмотрено около 240 млн рублей.

"Это льготы по оплате ЖКУ "детям войны", единовременные и ежемесячные выплаты заслуженным работникам Амурской области <…>. Кроме этого, расширена программа регионального материнского капитала, в ней появились такие направления как оплата обучения ребенка в вузе, оплата медицинских услуг. Отдельная строчка в бюджете заложена и для детей-сирот - речь идет о предоставлении права муниципалитетам приобретать квартиры для этой категории граждан в строящемся жилье", - цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного собрания области Константина Дьяконова.

По госпрограмме "Развитие здравоохранения Амурской области" расходы областного бюджета, в сравнении с 2020 годом будут увеличены более чем на 2 млрд рублей и составят 12,6 млрд рублей. Отдельные виды расходов предусмотрены и на оказание высокотехнологичной медицинской помощи: хирургия, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, акушерство, нейрохирургия и прочее, в 2022 году на это предусмотрено 66,7 млн рублей. На финансирование сферы образования предусмотрено 17,6 млрд рублей, а на сельское хозяйство планируется увеличить расходы с 3,6 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

Итоговое рассмотрение законопроекта состоится в начале декабря.