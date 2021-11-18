Товарооборот РФ и Киргизии в 2021 году возрос почти на 38%

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия смогли восстановить рост объемов взаимной торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.

"Что касается торгово-экономического сотрудничества, то нас радует, что нам за это время удалось восстановить рост взаимного товарооборота. В январе-сентябре он увеличился почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Он составил более 1,7 млрд долларов", - отметил Мишустин.

По его словам, целью является создание долгосрочных стратегических задач в экономической сфере, обеспечение хорошего инвестиционного и бизнес-климата, что позволит все большему числу российских компаний работать и инвестировать в Киргизии. Эти задачи будет решать российско-киргизская межправительственная комиссия, которую со стороны РФ возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

Мишустин также отметил эффективную деятельность российско-киргизского фонда развития, на базе которого реализуется почти 1,4 тыс. проектов. "Сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнеров. Необходимо подобрать для инвестирования эффективные, конкурентоспособные проекты", - подчеркнул он.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Мишустин затронул тему образования, отметив успешную реализацию проекта по направлению российских учителей в Киргизию.