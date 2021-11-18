Создание городской электрички в Новосибирске требует финансового содействия РЖД

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Включение в инвестпрограмму РЖД необходимо для реализации проекта городской электрички в Новосибирске, поскольку для муниципалитета и региона он слишком дорог. Стоимость проекта может составить несколько десятков миллиардов рублей, сообщил ТАСС губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на президиуме Госсовета "О транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года" призвал включить в стратегию проекты городских электричек, которые, по его словам, имеют перспективы более чем в 20 регионах. Хуснуллин подчеркнул, что этот вид транспорта хорошо зарекомендовал себя в Москве и Санкт-Петербурге.

"Понятно, что без включения проекта городской электрички в инвестпрограмму РЖД мы его будем реализовывать достаточно долго. Поэтому мы стараемся продвинуть решение, ведем переговоры с РЖД. Кроме того, те решения, которые мы уже реализовали в этом направлении, направлены, с одной стороны, на то, чтобы создать удобные условия для жителей пригородов Новосибирска, с другой - таким образом мы на конкретных примерах показываем, что не только в Москве городская электричка может быть экономически эффективной", - сказал Травников.

Он подчеркнул, что стоимость проекта пока не известна, но речь идет о десятках миллиардов рублей, которые не представляется возможным изыскать в бюджете.

Проект "Городская электричка" направлен на развитие транспортной доступности густонаселенных районов Новосибирска на левом берегу реки Обь. Он обсуждается последние несколько лет и, как ранее сообщалось, предполагает использование существующих железнодорожных путей с созданием четырех станций и железнодорожного кольца. Одна из станций - "Пригородный простор" - открылась в Новосибирске летом 2021 года. Западно-Сибирская железная дорога ранее оценивала предполагаемый пассажиропоток городской электрички в Новосибирске в 11,5 млн человек.