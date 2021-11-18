В ВЭБ.РФ прогнозируют рост экономики России в 2021 году на 4,1%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2021 году составит 4,1% с учетом ограничений и мер, связанных с борьбой с коронавирусом. В 2022 году рост оставит 2,5-2,8%. Такой прогноз огласил ТАСС в Уральском федеральном университете главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"В этом году [рост экономики составит] где-то 4,1% с учетом последних ограничений и мер против ковида, потому что это дает падение доходов и розницы малого, среднего бизнеса, транспорта. На следующий год, думаю, что [рост составит] 2,5, может 2,8% с учетом общей конъюнктуры и всего", - сказал он.

По его словам, многое также будет зависеть от эпидемиологической ситуации и применяемых ограничений.

Комментируя возможное решение ЦБ РФ по ставке в декабре, Клепач отметил, что правильнее будет оставить ставку на прежнем уровне. "Я думаю, что с большей вероятностью он [ЦБ РФ] ее повысит. Хотя я думаю, что более правильно ее не трогать, и предыдущее повышение было нецелесообразно", - сказал экономист.