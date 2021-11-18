Тамбовские власти считают, что регионам нужна программа строительства очистных сооружений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские регионы нуждаются в отдельной программе строительства очистных сооружений, которые сегодня являются одной из самых изношенных частей коммунальной инфраструктуры. Об этом журналистам в четверг сообщил врио главы Тамбовской области Максим Егоров по итогам совещания о стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года.

"Отдельный вопрос, который сегодня обсуждался [на совещании], это строительство очистных сооружений. По большому счету это невозвратные средства, и нужно разрабатывать отдельную программу под строительство очистных сооружений", - сказал Егоров.

Ранее Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) предложила Минстрою и Минприроды России разработать федеральный проект по строительству и модернизации канализаций. По мнению ассоциации, действующие нацпроекты не уделяют внимания строительству и модернизации очистных сооружений, кроме отдельных рек и озер, например Волги и Байкала. При этом 12 тыс. канализаций, расположенных по всей России, сбрасывают 59% всех загрязненных стоков. По предварительным данным, на модернизацию существующих очистных сооружений потребуется до 340 млрд рублей.