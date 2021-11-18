Прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe завершили

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe завершена. Об этом информировал в четверг оператор польской сети газопроводов Gaz-System.

"Завершена прокладка морского участка газопровода Baltic Pipe. Сегодня мы сделали последний сварной шов на газопроводе, соединяющем побережья Дании и Польши", - указано в сообщении. "Этот момент означает завершение важнейшего этапа работ на проекте Baltic Pipe", - подчеркнула компания.

"Этот день значительно приближает нас к достижению желаемой безопасной диверсификации источников поставок в Польшу в 2022 году. Мощность Baltic Pipe составит 10 млрд куб. м в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемым Польшей в рамках долгосрочного контракта с российским "Газпромом", который истекает в декабре 2022 года", - сказал представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд куб. м в год. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года.

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.