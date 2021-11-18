Агроном: урожайность первого в КЧР персикового сада возрастет в 2022 году в три раза

ЧЕРКЕССК, 18 ноября./ТАСС/. Около 10 тонн персиков рассчитывают собрать в следующем году с территории персикового сада, который экспериментально высадили в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2019 году. Урожайность возрастет более чем в три раза, рассказал ТАСС главный агроном компании ООО "Сады Карачаево-Черкесии" Арсен Кушхов.

"В этом году сад дал нам около трех тонн персиков. В следующем году урожай, конечно же, возрастет, планируем собрать около 10 тонн с 1 га. Но площадь именно этого сада увеличить мы не можем: не позволяет территория", - сказал Кушхов.

По его словам, на в 2019 году на территории площадью 1 га было высажено порядка 2 тыс. саженцев деревьев. "Наш климат подходит для этих двух сортов - Sweet Dreams и Royal Glory. Они считаются американскими сортами, но почву завезли из Астраханской области. Деревья заокулировали в плодовом питомнике Ставропольского края. Саженцы подготавливали для наших условий, а вырастили их уже здесь, в Карачаево-Черкесии", - отметил агроном.

Общая площадь садов компании в республике составляет более 200 га яблок и 10 га груш. По словам Кушхова, компания также закладывает яблоневый сад площадью 300 га в селе Таллык Прикубанского района республики. Уже высажено 150 га сада, в ближайшее время начнется осенняя посадка - работники высадят вторую половину планируемой площади. В первый год сад даст небольшой урожай - в пределах 8-10 тонн с 1 га.

"В этом году компания планировала собрать со всех территорий садов в республике около 5 тысяч тонн фруктов, но помешала погода. Было очень холодно, постоянные дожди. На следующий год планируем урожай около 8 тыс. тонн фруктов, из них около 200 тонн груш", - добавил Кушхов.