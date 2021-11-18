Рост доходов бюджета Свердловской области на 2% прогнозируют в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2022 году прогнозируются в размере 403,1 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей, или почти на 2% выше ожидаемого исполнения бюджета в текущем году. Об этом в четверг на заседании комиссии заксобрания региона сообщил министр финансов области Александр Старков.

"Прогноз доходов в консолидированный бюджет на 2022 год составляет 403,1 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей, или на 1,9% выше ожидаемого исполнения в текущем году. В том числе доход по налоговым и неналоговым доходам составляет 356,3 млрд рублей, рост 8% к текущему году", - сказал он, уточнив, что большую часть доходов составляют отчисления от налога на прибыль организаций и НДФЛ.

Министр добавил, что в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства доходы консолидированного бюджета в 2022 году вырастут более чем на 840 млн рублей. Так, рост ставок акцизов и изменение нормативов зачисления средств от акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты дополнительно принесут 1,8 млрд рублей, увеличение размера НДФЛ в виде авансовых платежей - 61 млн рублей.

Одновременно произойдет уменьшение доходов на 1 млрд рублей, из них 614 млн рублей - за счет изменения порядка расчета налога на добычу полезных ископаемых. Около 400 млн рублей недополучит бюджет за счет продления пониженной ставки по налогу на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования.

Согласно проекту бюджета, одобренному депутатами в первом чтении, доходы областного бюджета в 2022 году запланированы на уровне 331,9 млрд рублей, расходы - 341,2 млрд, дефицит - 9,3 млрд, что в четыре раза ниже дефицита текущего года. Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов 278,2 млрд рублей, расходов - 318,8 млрд рублей, дефицитом - 40,6 млрд рублей.