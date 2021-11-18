В Госдуме создадут рабочую группу по защите вкладов граждан в банках от инфляции

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по защите банковских вкладов граждан от инфляции. Об этом он заявил в ходе обсуждения в Госдуме с участием главы Банка России Эльвиры Набиуллиной Основных направлений единой денежно-кредитной политики.

"Видите, ставка рефинансирования выросла, инфляция выросла, но ставки по депозитам в банках не растут. Получается, что вклады граждан обесцениваются. Мы не можем с вами не обсудить этот вопрос", - сказал Володин.

Как отметила в ответ Набиуллина, "за ростом ключевой ставки растут, действительно, ставки по кредитам и по депозитам - по кредитам просто они растут быстрее, чем по депозитам".

"Эльвира Сахипзадовна, посмотрите - есть предложение создать рабочую группу во главе с Алексеем Васильевичем Гордеевым как курирующим заместителем председателя Государственной думы комитета по финансовым рынкам", - сказал Володин, добавив, что к этой работе необходимо подключить главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, председатели комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга, а также депутатов Николая Коломейцева и Вадима Кумина.

Володин напомнил главе ЦБ, что скоро нижняя палата парламента будет назначать членов совета директоров Банка России.

"Если вы не возражаете, то вопрос для подготовки будущим кандидатам будет сегодняшний, который прозвучал в выступлении наших коллег - что необходимо сделать для того, чтобы защитить граждан, которые разместили свои деньги в банках, а инфляция растет быстрее, чем процентная ставка по депозитам? Пускай соискатели должностей нам расскажут, как они видят решение этих вопросов. А вы если им поможете, у нас все получится. Правительство прислушается к тому, о чем говорят депутаты и Центральный банк, во всяком случае, никогда не возражало против того, чтобы мы решали такие вопросы.", - отметил председатель Госдумы.

"У нас есть обязательства, которые мы взяли в ходе избирательной кампании, мы должны людей защищать, это наша неотъемлемая часть работы. Когда мы говорим о том, что сегодня на рынке складывается ситуация - инфляция выросла, а вклады обесцениваются, - граждан должны защитить. Президент перед нами так задачу ставит. Поэтому ждем от вас предложений на следующей неделе", - обратился Володин к депутатам.