Ростех построит на Кубани два мусороперерабатывающих завода полного цикла

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" построит в Краснодарском крае два мусороперерабатывающих завода полного цикла для решения проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

Власти Краснодарского края намерены привлечь крупные госкорпорации для оказания помощи региону в реализации реформы обращения с отходами в части строительства мусороперерабатывающих заводов, если к тому не проявят интерес инвесторы. В октябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым строительство на Кубани высокотехнологичных заводов по переработке мусора

"Инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, озвученную на встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, одобрил президент России Владимир Путин. Госкорпорация планирует построить на Кубани два мусороперерабатывающих завода полного цикла, а также сеть сортировочных и перегрузочных площадок. Для подготовки реализации проекта в регион приедет рабочая группа Ростеха", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что рабочая группа Ростеха приступит к работе в регионе на следующей неделе, по итогам будет разработана концепция, в крае прорабатывают варианты территорий, подходящих для размещения заводов и сортировочных площадок с логистической точки зрения.

"Для Кубани, как одного из самых многочисленных регионов и крупнейшего курорта страны, необходимы современные мусороперерабатывающие комплексы. Существующим в крае полигонам не под силу справляться с сегодняшним объемом мусора, который ежегодно только увеличивается. Новые заводы позволят решить проблему в сфере обращения с ТКО, а в перспективе - добиться минимального захоронения отходов и постепенного закрытия действующих полигонов", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов. На Кубани работают 11 лицензированных полигонов, 13 сортировочных комплексов, 11 предприятий переработки при том, что ежегодно в Краснодарском крае производят порядка 2,5 млн отходов.

Завод в Сочи

Один из заводов планируется построить в Сочи. В администрации города журналистам добавили, что сейчас под эти цели ведется поиск участка, рассматриваются несколько вариантов, в том числе на границе Сочинского и Туапсинского районов.

"Сейчас в Адлерском, Центральном и Лазаревском районах Сочи завершается согласование земельных участков для организации сертифицированных линий по сортировке мусора с целью его дальнейшей переработки. Общеизвестно, что 80% территории Сочинской агломерации имеют статус особо охраняемых природных территорий, поэтому для реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода полного цикла потребуется внесение изменений в федеральные законодательные акты", - сообщили в администрации Сочи.

Уточняется, что все мероприятия по строительству мусороперерабатывающего завода будут согласовываться с местными жителями и экспертами в области экологии.

По данным властей Сочи, в 2021 году общее количество мусора уже превышает 300 тыс. т, необходимость строительства завода обусловлена ростом численности населения и ежегодно увеличивающимся турпотоком. Так, в пик загрузки средств размещения в летний сезон в Сочи единовременно могут находиться свыше 1 млн человек с учетом местных жителей и гостей. В Сочи один из самых высоких в России тарифов на вывоз мусора в связи с тем, что отходы вывозятся автотранспортом за пределы Большого Сочи.