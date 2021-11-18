Москву и китайскую провинцию Гуйчжоу связал прямой железнодорожный маршрут

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Первый грузовой поезд, следующий напрямую из юго-западной китайской провинции Гуйчжоу в Москву, отправился в четверг из административного центра провинции города Гуйян. Как сообщило агентство "Синьхуа", 3 декабря состав прибудет на станцию Московской железной дороги Ворсино.

Поезд перевозит 50 стандартных контейнеров, загруженных электроникой, керамикой, а также гитарами, которые производят в Гуйчжоу в большом количестве. В дальнейшем товары будут транспортировать из Москвы в другие европейские города.

На новом маршруте нет транзитных остановок. Ожидается, что он сократит время перевозки по этому направлению до 15 дней. При отправке грузов по морю путь занял бы 53 дня.

Ранее товары из Гуйчжоу в основном перевозились в Европу на грузовых поездах, которые отправлялись из таких городов, как Чунцин, Чэнду и Сиань.

В Гуйчжоу сконцентрированы многочисленные предприятия по производству и сборке гитар различных мировых брендов. За первую половину текущего года регион экспортировал этих музыкальных инструментов на рекордную сумму в размере 120 млн юаней ($18,5 млн).