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Мишустин принимает участие в заседании межправсовета ЕАЭС в узком составе

Заседание пройдет за закрытыми дверями

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Ереване.

После краткой церемонии встречи и фотографирования с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а затем с главами делегаций, председатель российского правительства Михаил Мишустин проследовал в зал, где проходит заседание в узком составе. В присутствии прессы выступят Пашинян и премьер Казахстана Аскар Мамин. Далее заседание пройдет за закрытыми дверями.

Как ранее сообщила пресс-служба кабмина РФ, на повестку дня встречи вынесены актуальные вопросы углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссия
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