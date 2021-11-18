Первую в Узбекистане "Точку кипения" откроют при поддержке АСИ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Коллективное пространство "Точка кипения" планируют открыть в Узбекистане при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила в четверг журналистам глава АСИ Светлана Чупшева.

"У нас первая зарубежная "Точка кипения" в этом году открылась в Казахстане. Будем надеяться, что этот формат подойдет и коллегам из Узбекистана, мы его предлагаем. В рамках "Точек кипения" участникам обеспечивается доступ ко всей нашей базе знаний. Это дает возможность предпринимателям, активным сообществам, жителям совместно прорабатывать проекты, инициативы. Мне кажется, это такой важный формат сотрудничества, который помогает рождаться новым проектам, в том числе между нашими странами", - сказала она по итогам встречи с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан - генеральным директором Агентства стратегического развития Узбекистана Лазизом Кудратовым.

По словам Кудратова, власти республики создают стимулы для создания инноваций, развития стартапов. "А с учетом того, что более 60% населения Узбекистана - это люди моложе 30 лет, для нас такие форматы, как "Точка кипения", очень актуальны, - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы надеемся на сотрудничество и создание аналогичной структуры в Узбекистане. Надеемся, что в первой половине следующего года мы уже придем к конкретному решению - где, как и в каком формате создавать аналогичное пространство".

В 2013 году АСИ разработало формат пространства коллективной работы "Точка кипения", объединяющего предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, волонтеров, студентов в субъектах РФ для обмена лучшими практиками, запуска стартапов и проработки новых моделей регионального развития. Сейчас число "Точек кипения" насчитывает в России 127 площадок. Ранее в этом году первое такое пространство открылось за рубежом - в Казахстане.