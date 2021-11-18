Законопроект о господдержке региональных инвестпроектов в рамках СЗПК внесли в Госдуму

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки, предоставляемых реализующим инвестиционные проекты организациям, в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект дополняет закон "О защите и поощрении капиталовложений в РФ" положением, исключающим возможность возмещения затрат на инфраструктуру за счет налоговых платежей, сохранив при этом предусмотренные налоговым законодательством преференции, направленные на стимулирование реализации региональных инвестпроектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ и предусматривающие льготный налоговый режим.

Такой налоговый режим позволит снизить налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, до 0% в течение 10 лет с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестпроекта. Также при соответствующем решении субъекта РФ будет применяться пониженная ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, на уровне не выше 10% в течение пяти лет с налогового периода, в котором была получена первая прибыль в рамках инвестпроекта, и не ниже 10% в течение последующих пяти лет.

При расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет применяться коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (Ктд), в значении от 0 до 0,8 в течение 10 лет. Для особо крупных проектов, поддержанных на федеральном уровне, действие налоговых льгот в рамках реестрового регионального инвестпроекта (РИП) будет продлено не менее чем до 2041 года.

Другим законопроектом о поправках в Налоговый кодекс предусмотрено предоставление заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений налогоплательщикам, включенным в реестр участников регионального инвестпроекта и реализующим особо крупные инвестиционные проекты, "стабилизационной оговорки" в части неизменности пониженных налоговых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых, установленных для участников РИП. Также законопроектом предусмотрено снятие ограничения по сроку действия особых условий налогообложения, установленных для таких инвестпроектов.

К категории особо крупных инвестпроектов будут отнесены проекты с объемом капитальных вложений не менее 300 млрд рублей.