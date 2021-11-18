Власти Удмуртии направят почти 340 млн рублей на строительство дороги к аэропорту Ижевска

ТАСС, 18 ноября. Власти Удмуртии направят почти 340 млн рублей инфраструктурного бюджетного кредита на строительство автомобильной дороги к зданию аэровокзала. Также часть средств пойдет на создание локальных очистных сооружений и инженерных сетей, сообщил ТАСС в четверг председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки восьми регионов России на получение инфраструктурных кредитов общей суммой 25 млрд рублей. Удмуртия получила 800 млн на работы, связанные со строительством нового аэропорта с международным пунктом пропуска.

"Общий бюджет проекта - 4,3 млрд рублей, в том числе инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) на сумму 814 млн рублей. Средства ИБК будут направлены на строительство автомобильной дороги к зданию аэровокзала и к очистным сооружениям - это 337,8 млн рублей", - сказал Семенов.

Еще 476,2 млн рублей направят на здания и сооружения инженерной инфраструктуры. Это в том числе локальные очистные сооружения, резервуар дождевого стока, инженерные сети.

Председатель правительства Удмуртии добавил, что в целом за счет средств федерального бюджета предполагается реконструкция объектов, относящихся к федеральной собственности. Сюда также входят разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, перрона, рулежных дорожек. "По срокам - в 2022 году должны начаться непосредственно работы, завершатся они в 2024 году", - отметил Семенов.

Еще одна часть работ будет финансироваться в том числе за счет привлечения инвестиций. Это реконструкция объектов комплекса аэропорта, не находящихся в федеральной собственности: строительство нового пассажирского терминала, реконструкция привокзальной площади, гостиницы и других объектов. "Разработка ПСД на строительство терминала тоже находится в финальной стадии. Проект разрабатывается ведущей в этом направлении компанией "Спектрум", которая проектировала такие аэропорты, как Симферополь, Челябинск, Петропавловск-Камчатский и другие", - заключил собеседник агентства.

Воздушная гавань Ижевска

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. Ранее сообщалось, что в начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. Полеты из Ижевска выполняют в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Россия".