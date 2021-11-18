Минэкономики ФРГ отказалось оценивать заявления Польши по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство экономики и энергетики ФРГ не комментирует заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель ведомства Беате Барон.

"Как обычно, я не комментирую высказывания премьер-министров иностранных государств", - отметила она.

В интервью газете Bild Моравецкий заявил, что "нужно остановить "Северный поток - 2". Отвечая на вопрос, что он скажет вероятному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу во время их возможного будущего телефонного разговора, премьер утверждал: "Я скажу ему: мы защищаем границу Евросоюза здесь, в Польше! А если говорить о более широкой картине: давайте работать вместе во имя мира и не давать [президенту России] Владимиру Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжать наращивать вооружения".

Глава польского правительства неоднократно выступал с недружественными высказываниями в адрес России. В частности, в опубликованной в конце октября немецкой газетой WELT статье Моравецкий заявлял, что Россия якобы использует газ для шантажа с целью принятия членами Европейского союза выгодных ей решений. Политик делал аналогичные заявления и относительно "Северного потока - 2". В апреле он уже призывал Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации этого проекта.

Ранее власти Германии не раз говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине ФРГ выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода Украина сохраняла роль транзитной зоны.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.