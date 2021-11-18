Cеверная Осетия планирует построить завод по производству кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Завод по производству кислорода планируется построить в Северной Осетии. Об этом сообщил ТАСС глава республики Сергей Меняйло.

"На стадии принятия решения строительство завода - инвестиционный проект по производству кислорода. Предполагается, что это будет завод мощностью 24 т в сутки. Но тут вопрос какой: строительство финансовоемкое, и это девять месяцев. Это по-хорошему если. Потому что само производство оборудования - тоже под заказ, но инвестор есть, площадка определена. Поставки кислорода тоже параллельно идут", - сказал Меняйло.

Всего по состоянию на 18 ноября в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 954 человека. В республике развернуто 1 268 коек, из которых свободны - 314. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 35,1%, из них лиц старше 60 лет - 24,9%.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.