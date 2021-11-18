Эксперты считают, что рынок никотиносодержащей продукции нуждается в проверке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Эксперты считают необходимым провести проверку рынка инновационной табачной продукции. Об этом в ходе конференции в ТАСС сообщил директор АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" Александр Борисов.

"Мы знаем, как растет рынок других изделий, которые доставляют табак: электронные средства табака и так далее. В этом году, конечно, не войдут, но в следующем и в последующие годы в любом случае и в обязательном порядке необходимо на эту категорию посмотреть, потому что там тоже не все гладко и по содержанию самого никотина, и по вопросам легальности средств доставки никотина", - сказал он.

По мнению Борисова, в частности, вызывает вопрос, кто и каким образом платит акцизы за эту продукцию. По мнению первого вице-президента международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолта Хамзатова, эта категория набирает обороты и поэтому особенно волнует родителей подростков. "Необходимо срочно принять меры, потому что нет никаких ограничений, кроме ответственности крупных производителей", - отметил он. Более мелкие производители, по его словам, допускают различные нарушения, в том числе завышают допустимую концентрацию никотина и вредных веществ, а также не соблюдают требования к упаковке.

"Мы в ассоциации считаем правильным обратить внимание на эту категорию. И было бы правильно, если бы здесь ответили на вопрос и приняли решение ввести эту категорию в исследование", - сказал Хамзатов. Он отметил, что эффективным инструментом борьбы с контрафактом является введение цифровой маркировки. "Система, в тех категориях, в которых она уже действует, создает препятствия для нелегальных производителей", - сказал он.

Среди других мер борьбы с нелегальной продукцией он назвал введение сбалансированных акцизных ставок на табачную продукцию в странах ЕЭАС. Кроме того, по мнению Хамзатова, необходимо сделать жестче наказание за производство и распространение контрабандных товаров. Также нужен контроль за перевозками табачной продукции внутри ЕАЭС. При этом он напомнил, что за нарушение правил маркировки с 1 декабря уже вступает уголовная и административная ответственность.

"Считаем, что сигареты нужно внести в перечень стратегических товаров. Также нужно обязательная регистрация оборудования в системе маркировки. Надо уничтожать конфискат, проводить рейды по точкам продаж нелегальных сигарет", - заключил глава ассоциации.